Bilfinger Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,52 % aktuell - 13.05.2026

Die Bilfinger Aktie ist bisher um -6,52 % auf 91,70€ gefallen. Das sind -6,40 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Bilfinger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,52 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Bilfinger Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,77 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -11,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -16,26 % verloren.

Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,23 % 1 Monat -17,26 % 3 Monate -23,77 % 1 Jahr +28,93 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:28 Uhr

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd. € wert.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Das erste Quartal 2026 war geprägt von saisonalen Effekten und geopolitischen Spannungen", sagte …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %.

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Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.