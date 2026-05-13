Carl Zeiss Meditec Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 13.05.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,08 % auf 26,50€. Damit verliert die Aktie -2,02 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,61 %, geht es heute bei der Carl Zeiss Meditec Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,31 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +9,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carl Zeiss Meditec eine negative Entwicklung von -28,17 % erlebt.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,95 % 1 Monat +11,91 % 3 Monate +13,31 % 1 Jahr -54,42 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:29 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Mrd. € wert.

Eigentlich waren die Zahlen, die Carl Zeiss Meditec zum 1. Geschäftsjahreshalbjahr ablieferte, alles andere als gut. Aber es gab auch ermutigende Elemente. Und das führt dazu, dass die Aktie jetzt die Chance hätte, eine untere Trendwendeformation zu vollenden.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington sieht kurz- und mittelfristig enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, schrieb Jonathon …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %.

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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.