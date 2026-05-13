Verbio Aktie auf Höhenflug - 13.05.2026

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,86 % auf 35,88€. Damit gewinnt die Aktie +2,92 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,88€, mit einem Plus von +8,86 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +38,61 % bei Verbio.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -18,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,35 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +55,98 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,43 % 1 Monat -15,35 % 3 Monate +38,61 % 1 Jahr +207,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:29 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Verbio vor allem um Kursentwicklung, Fundamentals und Bewertung: fallende Schulden, THG-Quoten in der Bilanz, steigende EBITDA-Prognosen (2025/26 ca. 100–140 Mio. EUR) sowie die Aussicht auf eine THG-Quote bis 2040. Zusätzlich wird der Einfluss von THG-Quoten- und HVO/FAME-Spread-Margen sowie Bewertungsmaßstäbe (EBITDA-Multiplikatoren) diskutiert.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,32 Mrd. € wert.

Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das …

Verbio accelerates into Q3 with record biofuel output, surging revenues and a stronger balance sheet, powered by a rebounding GHG quota market and supportive regulation.

Verbio beschleunigt den Wachstumskurs: Rekordproduktion, starkes Ergebnis und verbesserte Finanzkennzahlen treffen auf Rückenwind durch höhere THG-Quoten bis 2040.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.