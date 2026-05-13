SanDisk Corporation Aktie mit starker Tagesperformance - 13.05.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SanDisk Corporation einen Gewinn von +135,07 % verbuchen.

Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.512,49$ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,24 % zugelegt, was einem Anstieg von +88,81 $ entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.512,49$, mit einem Plus von +6,24 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +0,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +73,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +135,07 % gewonnen.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,48 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,06 % 1 Monat +73,53 % 3 Monate +135,07 % 1 Jahr +135,07 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,25 Mrd.USD € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.