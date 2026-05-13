Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Wegen des ausgedehnten Aktienrückkaufprogrammes und der bestätigten Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 200 Euro (JP Morgan und RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 191,66 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ98ME0, wurde beim Aktienkurs von 176,90 Euro mit 2,23 – 2,24 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 191,66 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,02 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 162,314 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 162,314 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM0GPH6, wurde beim Aktienkurs von 176,90 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,93 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 158,392 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 158,392 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN7D7J8, wurde beim Aktienkurs von 176,90 Euro mit 1,90 – 1,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 191,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,32 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.