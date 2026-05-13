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LPKF Laser & Electronics Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 13.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher um +7,02 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.
LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.
LPKF Laser & Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.05.2026
Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 24,400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,02 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,600 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -18,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,400€, mit einem Plus von +7,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die LPKF Laser & Electronics Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +215,29 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +210,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +313,12 % gewonnen.
LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,75 %
|1 Monat
|+210,67 %
|3 Monate
|+215,29 %
|1 Jahr
|+181,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentales zu LPKF Laser. Kernpunkte sind Übernahmegerüchte und Chip‑Boom‑Stimmung, die den Kurs treiben (ca. 24,9–26 EUR; manche hoffen auf 40 EUR). Investoren erwarten Management‑Aussagen zur Geschäftsentwicklung vor der Hauptversammlung und zur Verwertung des Arralyze-Verfahrens. Steigende Auftragseingänge deuten zudem auf Wachstumspotenzial hin.
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Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,68 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +5,33 %.
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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.