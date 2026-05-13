SK hynix Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.05.2026

Mit einer Performance von +8,02 % konnte die SK hynix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.145,00€, mit einem Plus von +8,02 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SK hynix über einen Zuwachs von +112,93 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +19,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +90,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +119,61 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,66 % 1 Monat +90,48 % 3 Monate +112,93 % 1 Jahr +119,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von SK hynix im Zuge der KI-Dividende-Debatte und die damit verbundene Volatilität. Kernpunkte sind die Abhängigkeit vom KI-Hype, mögliche Gewinneinbußen bei fallender KI-Nachfrage, Überkapazitäten und zyklische Preisrückgänge; es werden Bewertungsniveaus, Kauf-/Verkaufspots und das technische Umfeld diskutiert, während der Gesamtmarkt durch KI-Steuer-Debatten schwankt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 709 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 811,45 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Was zunächst nur ein lautes Gedankenspiel war, löste im Kospi eine kleine Panikattacke aus. In nicht einmal 2 Stunden verpufften 300 Milliarden $ an Wert im Index. SK Hynix und Samsung kamen besonders unter Druck.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,23 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,65 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,86 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.