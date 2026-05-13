Evotec Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 13.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,01 % verliert die Evotec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,01 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine negative Entwicklung von -10,59 % erlebt.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,74 % 1 Monat +9,98 % 3 Monate -15,27 % 1 Jahr -32,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und die Finanzierung durch Wandelanleihen im Zuge des Horizon-Deals. Diskutiert werden Kosten von ca. €100 Mio. 2026–2028, der Tubulis-Deal (~$100 Mio.) und die Verwendung der ~€116,1 Mio. Wandelanleihen zur Liquiditätssicherung. Debatten drehen sich um niedrigen Kupon, Wandlungspreis und Verwässerungspotenzial sowie Flexibilität und strategische Optionen.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 835,84 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.