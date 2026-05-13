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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -6,01 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 13.05.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,01 % verliert die Evotec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,01 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,27 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine negative Entwicklung von -10,59 % erlebt.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,74 %
    1 Monat +9,98 %
    3 Monate -15,27 %
    1 Jahr -32,97 %
    Stand: 13.05.2026, 09:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und die Finanzierung durch Wandelanleihen im Zuge des Horizon-Deals. Diskutiert werden Kosten von ca. €100 Mio. 2026–2028, der Tubulis-Deal (~$100 Mio.) und die Verwendung der ~€116,1 Mio. Wandelanleihen zur Liquiditätssicherung. Debatten drehen sich um niedrigen Kupon, Wandlungspreis und Verwässerungspotenzial sowie Flexibilität und strategische Optionen.

    Zur Evotec Diskussion

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    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -4,75 %
    -14,26 %
    +9,98 %
    -15,27 %
    -32,97 %
    -74,12 %
    -85,00 %
    +31,80 %
    -68,40 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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