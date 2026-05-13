Depot einfach übertragen und von Top-Konditionen profitieren

Vielleicht sind es die Kosten, vielleicht der fehlende Kundenservice oder auch das angebotene Leistungsspektrum: Es gibt viele Gründe, mit dem bisherigen Broker nicht mehr zufrieden zu sein. Doch was tun mit den Aktien, ETFs oder Anleihen, die im bestehenden Depot schlummern?

Hier gibt es eine einfache Lösung: den Depotübertrag. Dies ist immer noch ein komplexer Vorgang und kann unter Umständen etwas Zeit beanspruchen. Ein inländisch geführtes Depot und der Wertpapierverwahrung über Clearstream sollte aber in der Regel in bis zu drei Wochen umgezogen sein.

Innerhalb von 2 Werktagen funktioniert es, wenn das bestehende Depot ebenfalls wie das Depot von SMARTBROKER+ bei der Baader Bank geführt wird – Voraussetzung ist, dass es sich um einen inhabergleichen Depotübertrag handelt und beim abgebenden Depot kein Wertpapierkredit läuft. Sollte dies zutreffen, kann ein vereinfachter digitaler Service genutzt werden. In wenigen Schritten kann das gesamte Depot inklusive Bruchstücken, Verlusttöpfen, Anschaffungsdaten und Kontoguthaben auf das neue SMARTBROKER+ Depot übertragen werden. Für diesen Service fallen keine Kosten an.

Vereinfachter Depotübertrag – so funktioniert’s

Einfach in wenigen Minuten ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.

Wie dies funktioniert, wird hier erklärt: Depoteröffnung bei SMARTBROKER+

Sobald das neue Depot startklar ist, in der App unter Profil auf „Depotübertrag zu SMARTBROKER+“ klicken und den Prozess beauftragen. Benötigt wird hierbei die Depotnummer des bisherigen Depots und der Name sowie BIC, BLZU oder IBAN des bisherigen Anbieters.

Der Depotübertrag von Trade Republic zu SMARTBROKER+ funktioniert so:

Depot übertragen (Video)

Welche Werte können übertragen werden?

Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, ETPs und Derivate – zu SMARTBROKER+ können alle gängigen Wertpapiere übertragen werden. Ausnahmen sind Kryptowährungen, die in Wallet-Adressen gespeichert sind.

Welche Vorteile bietet der Depotübertrag?

SMARTBROKER+ wurde von Stiftung Warentest Finanzen als Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025). Die Depotführung ist kostenlos, über gettex kann ab 0 Euro getradet werden (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Auch die große Auswahl an Handelsplätzen machen das Trading interessant. Der Kundenservice ist per Mail oder Telefon erreichbar. Besonders aktive Trader erhalten VIP-Status mit nochmals vergünstigten Konditionen und einem persönlichen Ansprechpartner.

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.