JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Der Jahresausblick des Chemikalienhändlers sei unverändert./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 61,14EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was einem Rückgang von -29,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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