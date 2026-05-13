TUI-Aktie fällt
TUI unter Druck: Diese Zahl macht Anleger jetzt nervös
TUI enttäuscht beim Umsatz, bleibt aber auf Kurs zur Erholung. Jetzt rückt eine brisante Frage in den Fokus: Kommt der Buchungsboom noch?
- TUI weist Umsatzrückgang, Erholungstrend sichtbar
- Kurzfristige Buchungen bremsen Erholung viele ungebucht
- Bereinigtes EBIT -192,7 Mio, Nettoverschuldung 3 Mrd
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In den zweiten Quartalszahlen (Geschäftsjahr für TUI endet am 30. September) des Konzerns zeigt sich zwar weiterhin ein negatives Bild, doch mit einem positiven Trend. So liegt das bereinigte EBIT mit -192,7 Millionen Euro noch deutlich unter dem Vorjahresergebnis (-206,8 Millionen Euro). Die Nettoverschuldung in Höhe von 3 Milliarden Euro bleibt konstant. Das gesamte erste Halbjahr liegt im Umsatz dennoch etwas unter dem Vorjahresergebnis.
Ein großes Problem für TUI sind kurzfristige Reisebuchungen. Aufgrund des Iran-Krieges erschweren sich Reisebuchungen, wodurch weniger langfristige Reisen planbar sind. Zusätzlich zeigt sich ein Rückgang in den Kreuzfahrten und Flügen des Anbieters, dafür konnte sich TUI Musements jedoch deutlich verbessern. Dennoch: Laut dem Reiseveranstalter habe rund die Hälfte der Reisenden, die im Sommer verreisen wollen, noch nicht gebucht. Zusätzlich werden erhöhte Durchschnittspreise in Aussicht gestellt.
CEO Sebastian Ebel sagte dazu: "TUI verzeichnete das vierzehnte Quartal in Folge ein Wachstum des operativen Gewinns. Dies spiegelt die stetige Entwicklung des Konzerns wider. Die sehr starken Ergebnisse geben uns Zuversicht für das zweite Halbjahr. Aufgrund geopolitischer Herausforderungen und dynamischer Marktbedingungen wird dies jedoch großes Engagement und Flexibilität erfordern. Unser Fokus liegt auf differenzierten Produkten. Unsere Transformation schreitet erfolgreich voran: Wir sehen künstliche Intelligenz als Chance für die Reise- und Tourismusbranche und setzen sie bereits konzernweit ein."
Die Aktie von TUI ist am Mittwoch (12:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,05 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 6,40 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 6,464EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.