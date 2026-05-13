TUI unter Druck: Diese Zahl macht Anleger jetzt nervös

In den zweiten Quartalszahlen (Geschäftsjahr für TUI endet am 30. September) des Konzerns zeigt sich zwar weiterhin ein negatives Bild, doch mit einem positiven Trend. So liegt das bereinigte EBIT mit -192,7 Millionen Euro noch deutlich unter dem Vorjahresergebnis (-206,8 Millionen Euro). Die Nettoverschuldung in Höhe von 3 Milliarden Euro bleibt konstant. Das gesamte erste Halbjahr liegt im Umsatz dennoch etwas unter dem Vorjahresergebnis.

Ein großes Problem für TUI sind kurzfristige Reisebuchungen. Aufgrund des Iran-Krieges erschweren sich Reisebuchungen, wodurch weniger langfristige Reisen planbar sind. Zusätzlich zeigt sich ein Rückgang in den Kreuzfahrten und Flügen des Anbieters, dafür konnte sich TUI Musements jedoch deutlich verbessern. Dennoch: Laut dem Reiseveranstalter habe rund die Hälfte der Reisenden, die im Sommer verreisen wollen, noch nicht gebucht. Zusätzlich werden erhöhte Durchschnittspreise in Aussicht gestellt.