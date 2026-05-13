BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Schwäche im Stromhandel sei durch Offshore-Windkraft und einen Einmaleffekt im Segment FlexGen mehr als ausgeglichen worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 58,06EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



