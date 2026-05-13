JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Für das erste Halbjahr rechnet der Experte mit einer höheren Bewertung des Immobilienportfolios von bis zu 1 Prozent./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 57,90EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

