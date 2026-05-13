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    Mit Hantavirus infizierte Französin in kritischem Zustand

    Für Sie zusammengefasst
    • Französin in Paris kritisch, künstliche Lunge
    • Fünf Franzosen von Hondius, vier negativ getestet
    • Drei Tote an Bord, Andesvirus nachgewiesen
    Mit Hantavirus infizierte Französin in kritischem Zustand
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand. Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist. Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

    Die Frau gehört zu den fünf Franzosen, die mit dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" unterwegs waren, das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffen war. Die übrigen vier Passagiere aus Frankreich sind bisher negativ auf das Virus getestet. Sie und ihre Kontaktpersonen sind im Krankenhaus isoliert.

    Das Schiff war am Sonntag nach Teneriffa gekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren noch am selben Tag erste Sonderflüge gestartet, um die Menschen aus insgesamt 23 Nationen in ihre jeweilige Heimat zu bringen und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt starben bisher drei Passagiere der "Hondius", bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird./rbo/DP/jha





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