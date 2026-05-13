Roche mit solidem Jahresstart

Der Schweizer Pharmakonzern Roche (CH1499059983) ist trotz des starken Franken solide ins Jahr 2026 gestartet. Im 1. Quartal sank der Umsatz zwar um 5 Prozent auf 14,72 Mrd. Franken, währungsbereinigt legten die Erlöse jedoch um 6 Prozent zu. Damit fiel die Belastung durch Wechselkurse geringer aus als erwartet. Roche bestätigte seinen Jahresausblick und rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie steigenden Gewinnen. Parallel treibt der Konzern den Ausbau seines Diagnostikgeschäfts voran. Für zunächst 750 Mio. US-Dollar übernimmt Roche den US-KI-Spezialisten PathAI. Das Unternehmen entwickelt Software zur Analyse von Gewebeproben und soll die Krebsdiagnostik mittels KI präziser machen. Die Übernahme basiert auf einer seit 2021 bestehenden Partnerschaft und stärkt Roche bei der digitalen Pathologie.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4A069 erzielt beim Preis von 330,60 Euro und konstanten Wechselkursen einen maximalen Ertrag von ca. 18,60 Euro oder 12,4 Prozent, sofern Roche am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps von 320 Franken notiert. Immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 6,1 Prozent Puffer (Dezember)

Das baugleiche Produkt mit längerer Laufzeit gibt’s ebenfalls von der BNP Paribas unter der ISIN DE000PM0MTT1 zum Preis von 325,50 Euro. Daraus errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine maximale Rendite von ca. 23,70 Euro oder 12,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap schließt. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PM0MTW5) mit einem Cap bei 320 Franken erzielt beim Preis von 318 Euro und unveränderten Wechselkursen einen maximalen Ertrag von ca. 31,20 Euro oder 11,6 Prozent p.a., sofern die Aktie bis zum 19.3.27 nicht unter dem Cap 320 Franken schließt. Auch hier erfolgt in allen Szenarien ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Die Integration von KI in Diagnostikprozesse gilt als wichtiger Wachstumsmarkt. Roche positioniert sich stärker als Technologieanbieter im Gesundheitssektor – und setzt verstärkt auf datengetriebene Medizin. Wer in den globalen Blue Chip der Pharmabranche mit einer defensiven Strategie investieren will, kann mit Zertifikaten bereits im Seitwärtstrend interessante Renditen erwirtschaften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Roche Aktien oder von Anlageprodukten auf Roche Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de