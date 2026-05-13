🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kretschmann über Koalitionsstreit

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Schlechtes Handwerk'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kretschmann kritisiert öffentliches Streiten
    • Hinter den Kulissen Entscheidungen verhandeln
    • Özdemir als Nachfolger Koalition unter Druck
    Kretschmann über Koalitionsstreit - 'Schlechtes Handwerk'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Nach seinem letzten Arbeitstag als baden-württembergischer Ministerpräsident hat Winfried Kretschmann kräftig und kritisch gegen die schwarz-rote Bundesregierung ausgeholt. "So kann man einfach nicht arbeiten, das ist schlechtes Handwerk", sagte der Grünen-Politiker in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" unter anderem über das öffentliche Auftreten der Koalition in Berlin.

    Regieren sei auch in weiten Teilen eine handwerkliche Aufgabe, sagte Kretschmann am Mittwochabend. "Gutes Handwerk heißt, das ist auch Aufgabe des Regierungschefs, man streitet nicht dauernd öffentlich rum. Man stellt keine Forderungen auf, von denen man weiß, dass der Koalitionspartner das gar nicht machen wird."

    Kretschmann: "Es geht grad so weiter"

    Natürlich dürfe auch zu spüren sein, dass unterschiedliche Parteien miteinander koalierten. "Aber Du kannst nicht im Dauermodus Dinge fordern, die dann der andere sofort einsammelt." Man müsse das "hinter den Kulissen machen".

    Auch einen Vergleich mit der stark kritisierten Berliner Vorgängerregierung scheute der 77-Jährige im ZDF nicht: "Jetzt dachten alle, wie schlimm die Ampel ist, und jetzt sieht man: Es geht grad so weiter."

    Kretschmanns Nachfolger kommt ins Amt

    Die schwarz-rote Bundesregierung steht rund um den Jahrestag ihres Antritts im Mai 2025 wegen des internen Streits und schlechter Umfragewerte zunehmend unter Druck und braucht vorweisbare Erfolge. Die AfD konnte zuletzt in Umfragen ihren Abstand zur Union ausbauen.

    Kretschmann war seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg. Er war der erste Grünen-Politiker, der dieses Amt in einem Bundesland übernommen hat. Am Mittwoch sollte sein Parteifreund Cem Özdemir in Stuttgart als Nachfolger gewählt werden./mov/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kretschmann über Koalitionsstreit 'Schlechtes Handwerk' Nach seinem letzten Arbeitstag als baden-württembergischer Ministerpräsident hat Winfried Kretschmann kräftig und kritisch gegen die schwarz-rote Bundesregierung ausgeholt. "So kann man einfach nicht arbeiten, das ist schlechtes Handwerk", sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     