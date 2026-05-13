Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.05. - FTSE Athex 20 stark +1,41 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.140,17 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Merck +7,91 %, E.ON +4,10 %, Infineon Technologies +3,32 %
Flop-Werte: Siemens -2,15 %, GEA Group -1,95 %, Brenntag -1,69 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.163,26 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Jenoptik +6,69 %, Salzgitter +4,69 %, ThyssenKrupp +4,47 %
Flop-Werte: Bilfinger -7,27 %, Delivery Hero -3,91 %, Deutsche Lufthansa -3,40 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:41) bei 3.755,67 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Jenoptik +6,69 %, AIXTRON +4,47 %, SILTRONIC AG +4,37 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -7,84 %, Evotec -4,35 %, Nemetschek -3,19 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:37) bei 5.839,69 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,32 %, Allianz +1,82 %, Siemens Energy +1,52 %
Flop-Werte: Siemens -2,15 %, Vinci -1,72 %, DANONE -1,70 %
Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 5.873,16 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,48 %, Verbund Akt.(A) +1,49 %, UNIQA Insurance Group +1,12 %
Flop-Werte: Wienerberger -5,58 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,18 %, Andritz -1,01 %
Der SMI steht aktuell (09:59:22) bei 13.229,71 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +4,36 %, Novartis +1,83 %, ABB +1,81 %
Flop-Werte: Givaudan -1,81 %, Geberit -0,76 %, Nestle -0,63 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 7.985,67 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +0,86 %, Bureau Veritas +0,80 %, ORANGE +0,76 %
Flop-Werte: Renault -2,46 %, Vinci -1,72 %, Hermes International -1,70 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.061,75 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: ABB +1,81 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,74 %, AstraZeneca +1,58 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,93 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,16 %, Tele2 (B) -1,01 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 5.740,00 PKT und steigt um +1,41 %.
Top-Werte: Public Power +2,37 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,23 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,58 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,21 %, Jumbo -0,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,43 %
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