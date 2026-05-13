Vidac Pharma Holdings Plc. prüft strategische Expansion und Beitritt zum europäischen Innovationsbeschleuniger Quest for Health

London, GB, 13. Mai 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen potenziellen Beitritt zu Quest for Health befindet. Quest for Health ist ein führender europäischer Innovationsbeschleuniger (Accelerator) für Biowissenschaften und das Gesundheitswesen mit Hauptsitz in Straßburg, Frankreich, und Teil eines umfassenderen Innovationsökosystems, das sich über Westdeutschland und die Schweiz erstreckt.

Quest for Health gilt als einer der bedeutendsten Beschleuniger für Gesundheits- und Biotechnologie-Innovationen in Europa. Er bringt Biotechnologieunternehmen, Pharmaentwickler, akademische Einrichtungen, Krankenhäuser, Investoren und Forschungsorganisationen in einem kollaborativen Umfeld zusammen, um wissenschaftliche Innovationen und die Kommerzialisierung im Gesundheitssektor voranzutreiben. In den letzten drei Jahren wurden von den 65 beteiligten Startups mehr als 220 Millionen Euro eingeworben, wobei sieben Startups Preisträger des EIC-Accelerators sind.

Im Rahmen der umfassenderen strategischen Expansion von Vidac Pharma nach Kontinentaleuropa prüft das Unternehmen die Einrichtung von operativen und geschäftsentwickelnden Aktivitäten in der Region Straßburg. Die Initiative zielt darauf ab, die Integration von Vidac Pharma in führende europäische Biotechnologie- und Pharmanetzwerke zu stärken und gleichzeitig den Zugang zu strategischen Partnerschaften, Investoren und spezialisierter Infrastruktur zu verbessern.

Vidac Pharma ist davon überzeugt, dass die Teilnahme am Quest for Health-Ökosystem die Weiterentwicklung seiner Onkologie- und Onko-Dermatologie-Programme durch verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit, regionale Sichtbarkeit und die Nähe zu wichtigen europäischen Akteuren im Gesundheitswesen und Innovationsbereich unterstützen könnte.

Im Zusammenhang mit dieser Initiative hat Vidac Pharma einen Suchprozess für einen Chief Executive Officer eingeleitet. Diese Führungskraft soll die geplanten Aktivitäten des Unternehmens innerhalb der Straßburger Plattform leiten und die lokale Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften, die operative Expansion sowie die Interaktion mit regionalen und internationalen Stakeholdern und Innovationsnetzwerken beaufsichtigen.