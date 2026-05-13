BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 375,6EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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