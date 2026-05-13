BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 375,6EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 € , was einem Rückgang von -6,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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