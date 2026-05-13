BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach Zahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Im ersten Quartal seien die Erwartungen übertroffen worden. Der Mittelwert des Ausblicks sollte unter Anlegern den Eindruck konservativ wirkender Ziele bestärken./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 18,84EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

