BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate und die Jahresziele entsprächen dem, was der Tourismuskonzern im April bereits mit einer Gewinnwarnung kommuniziert habe, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Er hält dies für ermutigend und glaubt an eine moderat positive Kursreaktion./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 6,44EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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