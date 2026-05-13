RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe einen guten Jahresstart hingelegt und sei in puncto Jahresziele auf dem richtigen Weg, schrieb Ben Cohen am Mittwochin seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 374,1EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.





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