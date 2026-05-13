BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten jeweils etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. In der Sparte Life Science habe der Umsatz positiv überrascht, aber auch im Healthcare-Geschäft seien die Erwartungen leicht übertroffen wurden. Der Umsatz im Bereich Electronics habe jedoch enttäuscht. Der Ausblick bleibe "bewusst konservativ"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,03 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
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