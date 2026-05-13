BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei solide und sauber, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei angetrieben vom US-Geschäft angehoben worden. Nach zuletzt schwacher Kursentwicklung würde er eine positive Reaktion für gerechtfertigt halten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 28,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,50

Kursziel alt: 39,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,50 € , was eine Steigerung von +41,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer