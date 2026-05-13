Ottobock baut mit Akquisition sein Patient Care-Netzwerk aus
Ottobock stärkt seine internationale Präsenz: Mit der Übernahme des Patient-Care-Geschäfts von Blatchford Norway sichert sich das MedTech-Unternehmen erstmals direkten Zugang zum norwegischen Markt.
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
- Ottobock übernimmt das Patient Care‑Geschäft von Blatchford Norway A/S in Norwegen zum Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro; Vollzug der Transaktion erfolgt in den nächsten Tagen.
- Die Akquisition umfasst acht Standorte, rund 200 Mitarbeitende und zuletzt etwa 40 Mio. Euro Umsatz; Blatchford ist einer der Marktführer in Norwegen.
- Mit der Übernahme schafft Ottobock erstmals eine direkte Präsenz in Norwegen und erweitert damit sein internationales Patient‑Care‑Netzwerk.
- Blatchford rechnet mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich p.a.; wegen bestehender Profitabilität und Synergien wird das Geschäft auf Konzernprofitabilitätsniveau erwartet.
- Synergien entstehen durch Nutzung etablierter Strukturen (zentrale Fertigung, digitale Plattformen) und durch die engere Nähe zu Patienten, was Produktentwicklung und Skalierbarkeit stärkt.
- Die Transaktion ist Teil der strategischen Ausbau‑Strategie im Patient Care (nach Integration von lokalen Marktführern in Dänemark, Niederlanden, Belgien); Ottobock ist ein börsennotiertes MedTech‑Unternehmen mit ~9.300 Mitarbeitenden und rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Ottobock ist am 19.05.2026.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,68 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.289,32PKT (+0,77 %).
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