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    AKTIE IM FOKUS

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    Brenntag fallen - Citigroup: schwache Volumina

    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag Aktien unter Druck und fielen auf 61 Euro
    • Verlust um 1,8 Prozent im freundlichen Gesamtmarkt
    • Volumina in Essentials und Life Science schwach
    AKTIE IM FOKUS - Brenntag fallen - Citigroup: schwache Volumina
    Foto: Brenntag SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach nur wenig veränderten Kursen von Brenntag zum Handelsbeginn sind die Aktien am Mittwoch unter Druck geraten.

    Sie fielen in einem freundlichen Gesamtmarkt um 1,8 Prozent auf knapp 61 Euro und weiteten damit die Vortagesverluste aus.

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    Die Volumina des Chemikalienhändlers seien in den Segmenten Essentials und Life Science nach wie vor schwach, schrieb Marc van't Sant von der Citigroup.

    Das Unternehmen profitiere jedoch von höheren Preisen infolge gestiegener Ölpreise. Auch legten Kunden aus Sicherheitsgründen Vorräte an./bek/stk

    Brenntag

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    +30,19 %
    +259,64 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 61,50 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -1,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,94 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -31,97 %/+15,00 % bedeutet.




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