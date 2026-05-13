BARCLAYS stuft LEG Immobilien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Gewinn (AFFO) sei im ersten Quartal gesunken, hob Paul May am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung hervor. Er sprach daher von schwächeren Zahlen. Der Konzern sei nicht immun für die derzeitigen Herausforderungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Jahresziele hätten aber dennoch Bestand./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

