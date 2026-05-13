BARCLAYS stuft LEG Immobilien auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Gewinn (AFFO) sei im ersten Quartal gesunken, hob Paul May am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung hervor. Er sprach daher von schwächeren Zahlen. Der Konzern sei nicht immun für die derzeitigen Herausforderungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Jahresziele hätten aber dennoch Bestand./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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