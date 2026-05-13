BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hält es für angebracht, dass die Aktien des Energiekonzerns sich am Mittwoch besser entwickeln werden als das Sektorumfeld. Das erste Quartal stütze sein Argument, dass die Zielsetzungen noch Luft nach oben haben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 57,92EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

