AKTIE IM FOKUS
Siemens drehen ins Minus - DZ Bank: durchwachsenes Bild
- Siemens-Aktien fallen nach Zahlen auf 261,45 Euro
- Umsatz um 2 Prozent unter der Konsensschätzung
- Auftragseingang acht Prozent über Markterwartung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Siemens hat sich am Mittwoch eine leicht negative Sichtweise der Quartalszahlen durchgesetzt.
Nach anfänglichen Kursgewinnen fielen die Papiere zurück und verloren zuletzt 1,2 Prozent auf 261,45 Euro.
Alexander Hauenstein von der DZ Bank sprach von gemischten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. So liege der Umsatz um zwei Prozent unter der Konsensschätzung.
Der Auftragseingang auf Konzernebene habe dagegen die Markterwartung um acht Prozent überboten. Die bereinigten Margen zeigten ein "durchwachsenes" Bild./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 268,0 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 214,12 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -11,80 %/+21,97 % bedeutet.
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ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.