Siemens drehen ins Minus - DZ Bank: durchwachsenes Bild

Alexander Hauenstein von der DZ Bank sprach von gemischten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. So liege der Umsatz um zwei Prozent unter der Konsensschätzung.

Der Auftragseingang auf Konzernebene habe dagegen die Markterwartung um acht Prozent überboten. Die bereinigten Margen zeigten ein "durchwachsenes" Bild./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 268,0 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 214,12 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -11,80 %/+21,97 % bedeutet.