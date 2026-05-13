SFC gewinnen zweistellig - Kurslücke von August 2025 fast zu

Mit einem Plus von zuletzt 12 Prozent auf 21,40 Euro versuchen die Papiere die Kurslücke von Anfang August zu schließen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Rekordauftrag für SFC Energy hat am Mittwoch die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten auf den höchsten Stand seit Sommer 2025 getrieben.

Diese hatte sich aufgetan, weil das Unternehmen wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump die Jahresziele senken musste.

Nun aber konnte SFC dank des größten Auftrags der Firmengeschichte die Prognosen für 2026 anheben./ajx/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,44 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +12,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,34 %. Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 377,18 Mio.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -25,75 %/-2,55 % bedeutet.



