BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Jonathon Unwin sieht das zweite Geschäftsquartal im erwarteten Rahmen, wie er am Mittwoch schrieb. Er hält es aber für möglich, dass die Aktien nach ihrer zuletzt relativ starken Entwicklung unter Druck geraten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
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