BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Jonathon Unwin sieht das zweite Geschäftsquartal im erwarteten Rahmen, wie er am Mittwoch schrieb. Er hält es aber für möglich, dass die Aktien nach ihrer zuletzt relativ starken Entwicklung unter Druck geraten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

