BARCLAYS stuft Brenntag auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Vorgezogene Käufe und frühzeitige Lieferketteneffekte sorgten dafür, dass sich der Chemikalienhändler von seinen Wettbewerbern abhebe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 61,98EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00 € , was einem Rückgang von -8,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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