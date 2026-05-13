Trump landet heute in China - und ein wichtiges Thema wird der Iran sein! Denn bisher arbeiten die USA und China daran, trotz Schließung der Straße von Hormus den Ölpreis niedrig zu halten: China, indem es weniger Öl importiert (verringert Öl-Nachfrage). Und die USA, indem sie mehr Öl exportieren (erhöht das Angebot). Aber beides ist zeitlich eng begrenzt: die Öl-Lager leeren sich global immer mehr, je länger mit Hormus das Nadelöhr geschlossen bleibt. Wird Xi Jinping Trump helfen in Sachen Iran? Trump läuft bei steigender Inflation und Kapitalmarkt-Zinsen die Zeit davon - also braucht er in China irgendwelche schön klingenden Deals. Gestern ein Rebound der Chip-Aktien nach dem vorherigen Abverkauf - wie geht es weiter?

So traden Sie Trump!

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Das Video "Warum der Ölpreis noch nicht höher ist - und Trump in China! " sehen Sie hier..