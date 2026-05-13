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    Warum der Ölpreis noch nicht höher ist - und Trump in China!

    Wird Xi Jinping Trump helfen in Sachen Iran? Trump läuft bei steigender Inflation und Kapitalmarkt-Zinsen die Zeit davon

    Trump landet heute in China - und ein wichtiges Thema wird der Iran sein! Denn bisher arbeiten die USA und China daran, trotz Schließung der Straße von Hormus den Ölpreis niedrig zu halten: China, indem es weniger Öl importiert (verringert Öl-Nachfrage). Und die USA, indem sie mehr Öl exportieren (erhöht das Angebot). Aber beides ist zeitlich eng begrenzt: die Öl-Lager leeren sich global immer mehr, je länger mit Hormus das Nadelöhr geschlossen bleibt. Wird Xi Jinping Trump helfen in Sachen Iran? Trump läuft bei steigender Inflation und Kapitalmarkt-Zinsen die Zeit davon - also braucht er in China irgendwelche schön klingenden Deals. Gestern ein Rebound der Chip-Aktien nach dem vorherigen Abverkauf - wie geht es weiter?

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    Das Video "Warum der Ölpreis noch nicht höher ist - und Trump in China! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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