🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    46 Milliarden US-Dollar Gewinn

    1713 Aufrufe 1713 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese KI-Wette lässt die SoftBank-Aktie explodieren

    Beim Vision Fund meldet die Softbank einen Gewinnsprung von 46 Milliarden US-Dollar. Auslöser ist eine gewaltige OpenAI-Wette – doch genau darin liegt auch das Risiko. Die Quartalszahlen können sich indes sehen lassen.

    46 Milliarden US-Dollar Gewinn - Diese KI-Wette lässt die SoftBank-Aktie explodieren
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der japanische Technologiekonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 1,83 Billionen Yen (umgerechnet: 11,6 Milliarden US-Dollar) erzielt und damit die durchschnittliche Analystenerwartung von 295,2 Milliarden Yen deutlich übertroffen. Dieser starke Ergebnissprung stärkt SoftBanks Zuversicht, noch stärker auf den ChatGPT-Entwickler zu setzen.

    Ausschlaggebend hierfür waren Bewertungsgewinne von 25 Milliarden US-Dollar auf die OpenAI-Beteiligung. Diese Gewinne überlagerten schwächere Investmentergebnisse in anderen Teilen des Portfolios, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten zusätzlich für Unruhe an den Märkten sorgten. Laut Bloomberg-Intelligence-Analyst Kirk Boodry ist der Quartalsgewinn praktisch vollständig auf OpenAI zurückzuführen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    364,88€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    412,85€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genau darin liegt jedoch auch das Risiko. SoftBank wird nämlich zunehmend von der Entwicklung eines einzelnen US-Start-ups abhängig, das zwar im Zentrum des KI-Booms steht, aber zugleich unter wachsendem Wettbewerbsdruck durch Anthropic und Google gerät. Zudem soll OpenAI intern hinter seinen höchsten Zielmarken zurückliegen. SoftBanks Rekordgewinn unterstreicht somit nicht nur die Chancen der KI-Wette, sondern auch ihre wachsende Fallhöhe.

    Gewinnsprung beim Vision Fund

    Der japanische Technologiekonzern Softbank verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Vision Fund einen Gewinnsprung von 46 Milliarden US-Dollar – fast vollständig getrieben von einer einzigen Wette: OpenAI.

    Allein der Wertzuwachs der Beteiligung am ChatGPT-Entwickler brachte SoftBank 45 Milliarden US-Dollar ein. In den drei Monaten bis Ende März summierte sich der Gewinn des Vision Fund auf rund 20 Milliarden US-Dollar. Andere Investments wie Coupang, DiDi Global und Klarna belasteten das Ergebnis, doch OpenAI überstrahlte alles.

    SoftBank hat bereits mehr als 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und will insgesamt über 60 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Damit könnte sich der Konzern rund 13 Prozent an dem KI-Unternehmen sichern. Eine Finanzierungsrunde im März bewertete OpenAI mit 852 Milliarden US-Dollar.

    Dieser Coup passt zur Strategie von SoftBank-Chef Masayoshi Son: Der Konzern will mitten im KI-Boom sitzen – mit Beteiligungen an OpenAI, Chipfirmen und weiteren Zukunftswetten. Das zahlt sich nun spektakulär aus. Der gesamte SoftBank-Konzern erzielte im Geschäftsjahr einen Nettogewinn von fünf Billionen Yen.

    Doch die Rekordzahlen haben eine Schattenseite. Die Ratingagentur S&P senkte im März den Ausblick für SoftBank von stabil auf negativ. Grund dafür sei die massive Konzentration auf OpenAI, die die finanzielle Flexibilität des Konzerns belasten könnte. Um die KI-Offensive zu finanzieren, verkauft SoftBank bereits Anteile an T-Mobile und Nvidia.

    Anleger sehen somit sowohl eine der größten KI-Erfolgsgeschichten des Jahres als auch eine immer größer werdende Wette.

    An der Börse Frankfurt stieg die Softbank-Aktie am Mittwoch zeitweise um fast sieben Prozent auf 34,01 Euro. Aktuell notiert die in Frankfurt notierte Aktie immer noch mehr als 4,7 Prozent im Plus bei 33,30 Euro.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    46 Milliarden US-Dollar Gewinn Diese KI-Wette lässt die SoftBank-Aktie explodieren Beim Vision Fund meldet die Softbank einen Gewinnsprung von 46 Milliarden US-Dollar. Auslöser ist eine gewaltige OpenAI-Wette – doch genau darin liegt auch das Risiko. Die Quartalszahlen können sich indes sehen lassen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     