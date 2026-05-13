JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger habe solide Resultate abgeliefert, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Operatives Ergebnis (Ebitda) und Nettogewinn hätten die Konsensschätzungen um 2 beziehungsweise 4 Prozent übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 18,79EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
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