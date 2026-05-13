Jenoptik Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.05.2026

Die Jenoptik Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +9,53 % auf 43,09€. Damit gewinnt die Aktie +3,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +7,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,09€, mit einem Plus von +9,53 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Jenoptik einen Gewinn von +60,33 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +26,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Jenoptik auf +120,57 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,28 % geändert.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,60 % 1 Monat +42,94 % 3 Monate +60,33 % 1 Jahr +119,79 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 13.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Die am Dienstag vorgelegten Quartalsergebnisse von Jenoptik waren überzeugend. So überzeugend, dass die Aktie trotz der vorangegangenen Hausse erneut durchstarte. Aber was tut man jetzt mit einer Aktie, die alles geschafft hat, was man sich wünschen kann?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,35 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,75 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,70 %.

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Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.