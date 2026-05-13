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    Werkzeugproduzent Einhell startet mit Umsatzplus ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstum durch Power X-Change Werkzeuge und Geräte
    • Q1 Umsatz plus 2,7 Prozent auf knapp 311 Mio Euro
    • Prognose 2026 Umsatz rund 1,2 Mrd bei 9 Prozent
    Werkzeugproduzent Einhell startet mit Umsatzplus ins Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LANDAU/ISAR (dpa-AFX) - Vor allem die Geschäfte mit den kabellosen Power X-Change Werkzeugen und Gartengeräten haben Einhell zum Jahresstart zu Umsatzwachstum verholfen. Die Nachfrage nach solchen Geräten, die alle mit dem gleich Akku betrieben werden können, bleibe hoch, hieß es von dem jüngst in den SDax aufgestiegenen Unternehmen am Mittwoch. Während die Geschäfte insgesamt in Europa deutlich wuchsen, fielen sie im Segment "Übersee und andere Länder". Einhell verweist hierbei auf das vorsichtigere Bestellverhalten eines Großkunden.

    Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf knapp 311 Millionen Euro. wobei Effekte aus der Umrechnung von Währungen bremsten. Der Vorsteuergewinn legte mit Plus 0,7 Prozent nur leicht auf 28,8 Millionen Euro zu, was einer Rendite von 9,3 Prozent entspricht. Unter dem Strich blieben 20,2 Millionen Euro hängen, ein Tick mehr als vor einem Jahr.

    Für 2026 rechnet Einhell weiterhin mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro bei einer Vorsteuerrendite von etwa 9 Prozent./mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Aktie

    Die Einhell Germany Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Einhell Germany bezifferte sich zuletzt auf 282,58 Mio..

    Einhell Germany zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,9667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.





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