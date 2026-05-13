Werkzeugproduzent Einhell startet mit Umsatzplus ins Jahr
- Wachstum durch Power X-Change Werkzeuge und Geräte
- Q1 Umsatz plus 2,7 Prozent auf knapp 311 Mio Euro
- Prognose 2026 Umsatz rund 1,2 Mrd bei 9 Prozent
LANDAU/ISAR (dpa-AFX) - Vor allem die Geschäfte mit den kabellosen Power X-Change Werkzeugen und Gartengeräten haben Einhell zum Jahresstart zu Umsatzwachstum verholfen. Die Nachfrage nach solchen Geräten, die alle mit dem gleich Akku betrieben werden können, bleibe hoch, hieß es von dem jüngst in den SDax aufgestiegenen Unternehmen am Mittwoch. Während die Geschäfte insgesamt in Europa deutlich wuchsen, fielen sie im Segment "Übersee und andere Länder". Einhell verweist hierbei auf das vorsichtigere Bestellverhalten eines Großkunden.
Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf knapp 311 Millionen Euro. wobei Effekte aus der Umrechnung von Währungen bremsten. Der Vorsteuergewinn legte mit Plus 0,7 Prozent nur leicht auf 28,8 Millionen Euro zu, was einer Rendite von 9,3 Prozent entspricht. Unter dem Strich blieben 20,2 Millionen Euro hängen, ein Tick mehr als vor einem Jahr.
Für 2026 rechnet Einhell weiterhin mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro bei einer Vorsteuerrendite von etwa 9 Prozent./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Aktie
Die Einhell Germany Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Einhell Germany bezifferte sich zuletzt auf 282,58 Mio..
Einhell Germany zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,9667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
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Als Einhell Aktionär nutze ich auch gerne die Einhell Produkte.
Meiner Meinung nach bekommt man bei Einhell gute Produkte für relativ kleines Geld. Die Verarbeitung ist ordentlich und mein Sortiment an Produkten wächst stetig.
Soweit meine Erfahrung bisher.
Enttäuschend war jetzt aber, dass der vier Jahre alte Akku-Rasenmäher die Akkus immer schneller entlud. Das schien am Motor zu liegen der immer mehr Saft zog. Akku- oder Messertausch brachte wenig. Da er vier Jahre als ist, ist er klar aus der Garantie raus. Somit gab der viel zu früh den Geist auf, ohne Chance auf Garantiereparatur. Das war jetzt schon eine Enttäuschung. Ich wollte mich schon nach einem neuen umschauen. Schließlich kann man bei einem so günstigen Rasenmäher ja keine große Kulanzleistungen erwarten - so dachte ich.
Ich habe dann aber doch mal den Kundenservice kontaktiert. Überraschenderweise war der meiner Meinung, dass der Motor so schnell nicht den Geist aufgeben darf. Ich bekam einen Retourenschein zugeschickt. Die größte Herausforderung war einen großen Karton zu besorgen. Innerhalb einer Woche ist mein Rasenmäher zurück mit getauschtem Motor auf Garantie.
--> Ich weiß nicht ob man bei Bosch oder Makita auch so kulant gewesen wäre. Bei Einhell nimmt man jedenfalls sein Qualitätsversprechen ernst. Auf dem Motor sind, wie ich mittlerweile weiß 10 Jahre Garantie.
So wurde aus meinem vermeintlichen Ärgernis eine weitere gute Erfahrung mit der Firma Einhell.
Hier der Link zu meinem Rasenmäher
https://www.amazon.de/dp/B01AZEOK0Q?ref_=ppx_hzsearch_conn_d…
Gruß,
Johannes