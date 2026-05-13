Werkzeugproduzent Einhell startet mit Umsatzplus ins Jahr

Hallo,Als Einhell Aktionär nutze ich auch gerne die Einhell Produkte.Meiner Meinung nach bekommt man bei Einhell gute Produkte für relativ kleines Geld. Die Verarbeitung ist ordentlich und mein Sortiment an Produkten wächst stetig.Soweit meine Erfahrung bisher.Enttäuschend war jetzt aber, dass der vier Jahre alte Akku-Rasenmäher die Akkus immer schneller entlud. Das schien am Motor zu liegen der immer mehr Saft zog. Akku- oder Messertausch brachte wenig. Da er vier Jahre als ist, ist er klar aus der Garantie raus. Somit gab der viel zu früh den Geist auf, ohne Chance auf Garantiereparatur. Das war jetzt schon eine Enttäuschung. Ich wollte mich schon nach einem neuen umschauen. Schließlich kann man bei einem so günstigen Rasenmäher ja keine große Kulanzleistungen erwarten - so dachte ich.Ich habe dann aber doch mal den Kundenservice kontaktiert. Überraschenderweise war der meiner Meinung, dass der Motor so schnell nicht den Geist aufgeben darf. Ich bekam einen Retourenschein zugeschickt. Die größte Herausforderung war einen großen Karton zu besorgen. Innerhalb einer Woche ist mein Rasenmäher zurück mit getauschtem Motor auf Garantie.--> Ich weiß nicht ob man bei Bosch oder Makita auch so kulant gewesen wäre. Bei Einhell nimmt man jedenfalls sein Qualitätsversprechen ernst. Auf dem Motor sind, wie ich mittlerweile weiß 10 Jahre Garantie.So wurde aus meinem vermeintlichen Ärgernis eine weitere gute Erfahrung mit der Firma Einhell.Hier der Link zu meinem RasenmäherGruß,Johannes