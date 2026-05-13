CrowdStrike-Aktie kurz vor neuem Hoch: Aufwärtstrend bleibt intakt

Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 12.05.2026 liegt bei 465,35 US-Dollar. Damit notiert die Aktie nur rund 3,5 Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 482,20 US-Dollar und deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 124,62 US-Dollar. Aus technischer Sicht bewegt sich CrowdStrike damit im oberen Extrembereich der Spanne der vergangenen Jahre. Die starke Erholung nach den Rücksetzern Anfang 2026 unterstreicht, dass Rückgänge bislang konsequent zum Wiedereinstieg genutzt wurden und die Bullen das mittelfristige Bild dominieren.

Über den betrachteten Zeitraum seit Mai 2023 zeigt die Aktie von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen klaren, wenn auch von Korrekturen begleiteten Aufwärtstrend. Vom Tiefpunkt bei 124,62 US-Dollar am 15.05.2023 hat sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben gearbeitet. Nach einer ersten starken Rally bis in den Bereich um 360 US-Dollar Mitte 2024 folgte eine scharfe Korrektur bis knapp über 200 US-Dollar im Sommer 2024. Anschließend setzte eine neue Aufwärtsbewegung ein, die den Wert im November 2025 auf ein Drei-Jahres-Hoch von 482,20 US-Dollar führte. Die jüngsten Monate sind von erhöhten Schwankungen geprägt, der übergeordnete Trend bleibt jedoch klar positiv.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Deutlicher Abstand zur 200-Tage-Linie stützt den Aufwärtstrend

Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie überschlägig im Bereich um etwa 395 US-Dollar verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 465,35 US-Dollar handelt die Aktie damit rund 18 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Ein derart klarer Aufschlag signalisiert einen intakten, reifen Aufwärtstrend. Gleichzeitig mahnt der Abstand zur Vorsicht: In der Vergangenheit folgten auf Phasen mit ähnlich großem Abstand zur 200-Tage-Linie immer wieder Konsolidierungen, ohne den übergeordneten Trend nachhaltig zu brechen. Solange der Kurs oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie bleibt, behalten die Käufer jedoch den strukturellen Vorteil.

Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 400 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie seit Ende 2025 und Anfang 2026 mehrfach nach oben gedreht hat. Darunter bietet der Bereich zwischen 360 und 370 US-Dollar eine weitere markante Auffangzone, die im Frühjahr 2026 wiederholt getestet wurde. Tiefer liegt im Bereich um 320 bis 330 US-Dollar eine übergeordnete Unterstützung, die aus der größeren Konsolidationsphase Ende 2024 und Anfang 2025 resultiert. Auf der Oberseite stellt das Drei-Jahres-Hoch bei 482,20 US-Dollar den zentralen Widerstand dar. Bereits der Bereich zwischen 470 und 480 US-Dollar fungiert als kurzfristige Barriere, an der der Kurs in der Vergangenheit mehrfach ins Stocken geraten ist. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Aufwärtstrend technisch bestätigen und den Weg für neue Hochs öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.