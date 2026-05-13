Winterwetter bremst HHLA-Geschäft

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hafenlogistiker HHLA hat im ersten Quartal 2026 weniger Container umgeschlagen als im Vorjahresquartal. Neben geopolitischen Spannungen beeinträchtigte insbesondere ein starker Wintereinbruch die Geschäftsentwicklung, wie aus der Quartalsmitteilung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hervorgeht. So sei die Abfertigung an den Hamburger Containerterminals zeitweise nur eingeschränkt möglich gewesen. Im Bahnbereich führten demnach Streckensperrungen, eingefrorene Weichen und weitere Störungen zu Ausfällen und Verzögerungen.

An den drei Hamburger Containerterminals lag der Umschlag mit 1,374 Millionen Standardcontainern um 6,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau von 1,472 Millionen. Neben den Terminals in Hamburg betreibt die HHLA weitere Terminals im Ausland, die deutlich weniger Container als die Hamburger umschlagen. An den Containerterminals der HHLA insgesamt ging der Umschlag um 5,3 Prozent von 1,544 Millionen auf 1,462 Millionen Standardcontainer zurück.