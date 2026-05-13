DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Buy" belassen. Der größte Einzelauftrag der Firmengeschichte habe die Jahresziele nach oben getrieben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 21,55EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,50

Kursziel alt: 21,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

