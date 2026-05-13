JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Pharmaindustrie-Zulieferer bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,50
Kursziel alt: 15,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,50
Kursziel alt: 15,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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