JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Pharmaindustrie-Zulieferer bekräftigt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

