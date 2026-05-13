JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens um 16 Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dennoch habe die Container-Reederei ihren Jahresausblick bestätigt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 120,9EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

