🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    ROUNDUP/Markterholung

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Starker Ölpreisanstieg fördert Nachfrage nach E10
    • Gesetz erhöht THG-Quote und stärkt Biokraftstoffmarkt
    • Umsatz steigt 13 Prozent auf 447 Mio und Ebitda boomt
    ROUNDUP/Markterholung - Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das Unternehmen günstigeres regulatorisches Umfeld. Die Unternehmensführung um Verbio-Chef Claus Sauter wurde kurz vor dem Ende des Geschäftsjahres 2025/26 optimistischer. Der Aktienkurs legte deutlich zu.

    Bei einem Umsatzwachstum um gut 13 Prozent auf 447 Millionen Euro vervielfachte Verbio das operative Ergebnis (Ebitda) im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich auf 60,2 Millionen Euro. Ein höherer Biomethanabsatz sowie eine fortgesetzte Markterholung in Kombination mit einer saisonbedingt hohen Nachfrage nach THG-Quoten spiegelten sich in den Resultaten wider, hieß es von Verbio am Mittwoch zur Zahlenvorlage. Verbio produziert u.a. Bioethanol. Dieser Alkohol wird dem herkömmlichen Benzin beigemischt, um E10 zu erzeugen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Short
    38,03€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,84€
    Basispreis
    5,08
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach den ersten neun Monaten steht damit ein operativer Gewinn von 105,7 Millionen Euro in den Büchern. Verbio-Chef Sauter rechnet daher für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro.

    Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ist ein Klimaschutzinstrument zur Reduktion von CO2-Emissionen. Schaffen Mineralölunternehmen ihre Emissionsziele nicht, kaufen sie THG-Quoten. Sauter sieht denn auch durch eine jüngst erfolgte gesetzliche Neuregelung in Deutschland Rückenwind für Verbio.

    So steigt die THG-Quote von derzeit 12 Prozent auf 17,5 Prozent im Jahr 2027 und wird bis 2040 schrittweise auf 65 Prozent erhöht, erklärt das Unternehmen. Gleichzeitig entfalle die Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe, die Kappungsgrenze für Anbaubiomasse werde bis 2032 auf 5,8 Prozent ausgeweitet und ab 2027 würden verbindliche Vor-Ort-Kontrollen zur Betrugsprävention eingeführt. Das Gesetz stärke damit die Biokraftstoffbranche und erweitere die Marktchancen konventioneller und fortschrittlicher Biokraftstoffe.

    Für die im Nebenwerteindex SDax notierten Verbio-Aktien ging es zur Wochenmitte um fast 10 Prozent auf 36,72 Euro nach oben. Damit startet ein Erholungsversuch nach dem jüngsten Kursrutsch vom Anfang April erreichten Jahreshoch von gut 47 Euro. Um mit Blick auf den Aktienchart den kurzfristigen Abwärtstrend zu verlassen, müssten der Kurs aber wohl noch etwas weiter zulegen./mis/mne/stk

    Verbio

    +13,41 %
    -18,43 %
    -15,35 %
    +38,61 %
    +207,05 %
    -2,85 %
    -2,36 %
    +438,12 %
    +119,88 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,83 % und einem Kurs von 36,86 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -18,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,12 %/+12,36 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio-Kurs und Bewertung: Viele sehen den aktuellen Kurs als Kaufchance; Hoffnung auf positives Q3/Outlook durch gestiegenen HVO–FAME‑Spread und höhere THG‑Quotenpreise (RED III). Debatten zu Bewertung (EBITDA‑Multiples >10, Marktwert ~2,1 Mrd, Ziel‑EBITDA 300–500 Mio) sowie zu Bitterfelds Beitrag (ca. 30–70 Mio EBITDA) und Abgrenzung zu EnviTec.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Markterholung Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     