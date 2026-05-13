AKTIE IM FOKUS
Tui auf Erholungskurs nach Zahlen und bestätigten Zielen
- Tui Aktie legt nach Bestätigung der Jahresziele zu
- Kurs steigt 1,4 Prozent auf 6,48 Euro vormittags
- Operatives Ergebnis im Halbjahr um rund 65 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui -Aktie hat am Mittwoch nach der Bestätigung der Geschäftsjahresziele überdurchschnittlich zugelegt. Ihr Kurs stieg am Vormittag im festeren MDax um 1,4 Prozent auf 6,48 Euro und erholte sich damit leicht von den Kursverlusten der vorangegangenen drei Handelstage. Im Jahresverlauf steht aktuell nun ein Minus von rund 28 Prozent zu Buche.
Das Zahlenwerk des Tourismuskonzerns zum zweiten Geschäftsquartal sowie die Jahresziele hätten dem entsprochen, was Tui bereits im April mit einer Gewinnwarnung kommuniziert habe, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg. Er nannte dies ermutigend und hatte bereits vor dem Börsenstart eine moderat positive Kursreaktion erwartet.
Karan Puri von JPMorgan verwies unterdessen auf den starken operativen Ergebnisanstieg (Ebit) im ersten Geschäftshalbjahr - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Nahost-Krise und des Hurrikans Melissa auf Jamaika - um rund 65 Prozent./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 31.161 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,08 %/+38,67 % bedeutet.
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@dlg Du bestätigt damit genau DAS was ich die ganze Zeit sage!!