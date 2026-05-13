Tui auf Erholungskurs nach Zahlen und bestätigten Zielen

Karan Puri von JPMorgan verwies unterdessen auf den starken operativen Ergebnisanstieg (Ebit) im ersten Geschäftshalbjahr - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Nahost-Krise und des Hurrikans Melissa auf Jamaika - um rund 65 Prozent./ck/mis

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 31.161 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,08 %/+38,67 % bedeutet.