WARBURG RESEARCH stuft INDUS HOLDING AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Felix Ellmann am Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 31,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.