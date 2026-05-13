WARBURG RESEARCH stuft INDUS HOLDING AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Felix Ellmann am Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 31,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Felix Ellmann
Analysiertes Unternehmen: INDUS HOLDING AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Felix Ellmann
Analysiertes Unternehmen: INDUS HOLDING AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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