JPMORGAN stuft Talanx AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nettogewinn und Erträge hätten nicht überrascht, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass der Versicherer die Obergrenze beim Aufbau seiner Rücklagenpuffer noch nicht erreicht zu haben scheint./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 103EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

