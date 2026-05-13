JPMORGAN stuft Talanx AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nettogewinn und Erträge hätten nicht überrascht, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass der Versicherer die Obergrenze beim Aufbau seiner Rücklagenpuffer noch nicht erreicht zu haben scheint./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 103EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte