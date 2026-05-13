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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte sehr stark - Jenoptik mit weiterem Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik-Aktien stiegen auf 43,34 Euro Rekordhoch
    • Auftragseingang übertraf Konsens um rund 30 Prozent
    • Halbleitersegment mit Bestellungen plus 163 Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte sehr stark - Jenoptik mit weiterem Rekord
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geschnellten Aktien von Jenoptik haben die Kursgewinne am Mittwoch noch ausgebaut. Mit einem Plus von fast elf Prozent erreichten sie bei 43,34 Euro einen Höchststand. Nach den überraschend starken Quartalszahlen vom Vortag gebe es nun Anschlusskäufe, heißt es im Handel.

    Der Auftragseingang des Optoelektronikkonzerns sei beeindruckend, schrieb Experte Lasse Stueben von der Berenberg Bank. Er habe die Konsensschätzung um 30 Prozent übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage die Zunahme fast drei Viertel. Im Segment Halbleiter sei der Ordereingang sogar um 163 Prozent nach oben geschnellt, allerdings angetrieben von einem Großauftrag.

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    Am Vortag hatten die Aktien den Xetra-Handel mit einer Kurslücke von 2,90 Euro oder acht Prozent aufgenommen. In der Spitze war der Kurs sogar um 15,6 Prozent auf knapp 42 Euro gestiegen und hatte damit das bisherige Rekordhoch von Mitte 2018 hinter sich gelassen. Anschließend hatten Anleger Kursgewinne eingestrichen. Diese niedrigeren Kurse nutzten Anleger am Mittwoch wieder zum Einstieg.

    Der Boom bei Halbleitern trieb zur Wochenmitte auch andere Werte aus dem Sektor weiter in die Höhe. Im Dax lagen Infineon mit einem Plus von fast 6 Prozent auf den vorderen Plätzen. Aixtron , ebenso wie Jenoptik im MDax , gewannen über 7 Prozent. Suss Microtec verzeichneten im SDax Aufschlage von gut 5 Prozent./bek/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 61,48 auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 80,71 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -1,36 %/+21,28 % bedeutet.




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