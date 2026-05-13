JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des Touristikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Karan Puri am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bemerkenswert sei jedoch die starke Ergebnisentwicklung (Ebit) im ersten Halbjahr ohne die Auswirkungen aus dem Nahen Osten und Jamaika, die eine Steigerung um rund 65 Prozent bedeutet hätte./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 6,382EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Karan Puri

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,50 € , was eine Steigerung von +94,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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