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    Aktie knallt

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    Wolfspeed to the moon: Pleite-Unternehmen im Rallye-Modus

    Die Aktie von Wolfspeed kennt derzeit nur eine Richtung: Kometenhaft nach oben. Die Rallye setzt sich auch am Mittwoch fort. Aber: Welches Kursziel ist gerechtfertigt?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie knallt - Wolfspeed to the moon: Pleite-Unternehmen im Rallye-Modus
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Wolfspeed steht wieder im Fokus der Anleger, die Aktie hat den Rallye-Modus eingelegt. Allein am Mittwochmorgen legten die Anteilsscheine in der Spitze um rund 40 Prozent zu. 

    Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 in der letzten Woche hatten anhaltende Verluste bescheinigt, zugleich aber auch eine neu strukturierte Bilanz, neue Meilensteine bei Siliziumkarbid-Produkten, frische Führungskräfte sowie eine Umsatzprognose für das kommende Quartal aufgezeigt.

    Dieses Umfeld aus Restrukturierung und neuen Produktfortschritten geht mit einer kräftigen Erholung der Aktie einher: Die Kursrendite seit Jahresbeginn liegt bei mehr als 150 Prozent.

    Nach dieser schnellen Kurserholung stellt sich nun die Frage: Handelt es sich bei Wolfspeed um eine unterbewertete Aktie, oder hat der Markt zukünftiges Wachstum bereits eingepreist, obwohl das Unternehmen weiterhin Verluste schreibt und die Aktie inzwischen über dem durchschnittlichen Analystenkursziel notiert?

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    Das derzeit am häufigsten vertretene Szenario bewertet Wolfspeed mit einem fairen Wert von 20 US-Dollar je Aktie und damit deutlich unter den jüngsten Kursbewegungen. Ob diese Differenz gerechtfertigt ist, hängt davon ab, wie erfolgreich das Unternehmen seine Chancen im Bereich Siliziumkarbid skalieren kann.

    Wolfspeed

    +6,78 %
    +67,04 %
    +128,79 %
    +235,54 %
    +143,08 %
    ISIN:US97785W1062WKN:A41JEH
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    Die vollständige Umstellung der Chipfertigung auf 200-Millimeter-Wafer sowie die Stilllegung der 150-Millimeter-Produktionslinien senken die strukturellen Kosten und vereinfachen die Produktionsstruktur. Dadurch könnten sich Bruttomarge und Gewinne künftig verbessern, sofern die Auslastung der Fabriken steigt.

    Gleichzeitig müssen jedoch die anhaltenden Verluste von 519,6 Millionen US-Dollar sowie die negativen Bruttomargen gegen die Wachstumsstory rund um Siliziumkarbid für Elektrofahrzeuge und Rechenzentren abgewogen werden.

    Wem das zu volatil ist: Gar nicht erst einsteigen!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Wolfspeed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,40 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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