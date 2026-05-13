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    OeNB: Österreichs Außenwirtschaft stabil zwischen Risiken und...

    Für Sie zusammengefasst
    • Leistungsbilanzplus von 9,5 Mrd EUR im Jahr 2025
    • Gestiegene Energiepreise dämpfen Bilanz 2026 deutlich
    • Tourismus trug 2025 rund 26 Mrd EUR an Einnahmen bei
    APA ots news - OeNB: Österreichs Außenwirtschaft stabil zwischen Risiken und...
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    APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft stabil zwischen Risiken und Chancen

    Leistungsbilanzplus von 9,5 Mrd EUR im Jahr 2025 - Anstieg der Energiepreise dämpft Aussicht für 2026

    Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht am 13. Mai
    2026 die aktuellen Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für Österreich. Insgesamt ist das Handelsvolumen, die Summe aller Exporte und Importe von Gütern und Dienstleistungen, um 2,7% auf rund 554 Mrd EUR gestiegen. Im Jahr 2025 wurde ein Leistungsbilanzüberschuss von 9,5 Mrd EUR (1,9 % des BIP) erwirtschaftet - und das in einem anhaltend schwierigen internationalen Umfeld mit geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten. Haupttreiber war der Tourismus, aber auch der Güterhandel generierte stabile Einnahmen. 2026 stellen die Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten Österreichs Außenwirtschaft vor Herausforderungen: Die Energiepreise, insbesondere Rohöl, sind deutlich gestiegen - jedoch bisher weniger stark als in früheren Krisen. Gleichzeitig bieten neue Handelsabkommen auch Chancen für Österreichs Exportwirtschaft.

    " Die Energiekrise im Jahr 2022 hatte deutliche Auswirkungen auf den Leistungsbilanzsaldo, der nach 20 Jahren erstmals ins Negative drehte. Für das Jahr 2026 zeigen Schätzungen der OeNB, dass die gestiegenen Energiepreise den Leistungsbilanzüberschuss in Prozent des BIP um rund Ÿ Prozentpunkte dämpfen. 2022 lag der Effekt bei rund 2 Prozentpunkten ", unterstreicht OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. So ist der Reiseverkehr einmal mehr die Hauptstütze der Leistungsbilanz: Die Ausgaben von Besucher:innen in Österreich überstiegen die Ausgaben von Österreicher:innen im Ausland um 9,7 Mrd EUR. Insgesamt ließen sie rund 26 Mrd EUR in Österreich, ein Anstieg um 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gäste gaben im Durchschnitt 222 EUR pro Übernachtung aus, das sind um 4 % mehr als im Vorjahr. Trotz dieses Anstiegs konnten die Tourismusbetriebe wegen der gestiegenen Preise real aber nicht mehr verdienen.

    Für 2026 zeichnet sich eine Verschiebung ab: Die Sperre der Straße von Hormuz und Kerosinengpässe machen Fernreisen teurer und risikobehafteter. Die Zahl der Gäste aus dem arabischen Raum und Asien werden wird zurückgehen, aber die Nachfrage aus Nachbarländern, die Suche nach sicheren Reisezielen und die Nachfrage von den Österreicher:innen selbst könnten einen Teil möglichen Rückgangs kompensieren. Gäste aus dem arabischen Raum generieren für Gesamtösterreich einen geringen Anteil von rund 2% der Reiseverkehrseinnahmen, sind aber für einzelne Reiseziele innerhalb Österreichs sehr wohl bedeutsam.

    Auch der Güterhandel nach Außenwirtschaftsstatistik, der in die Berechnung des BIP einfließt, unterstützte 2025 das positive Ergebnis in der Leistungsbilanz mit einem Plus von 5,1 Mrd EUR. Im Unterschied zur Außenhandelsstatistik von Statistik Austria, die für 2025 ein Handelsdefizit von -6,6 Mrd EUR bei Gütern veröffentlicht, geht die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB über einen reinen
    grenzüberschreitenden Handel hinaus. Insbesondere wird der Beitrag des globalen Handels berücksichtigt, beispielsweise Exporte österreichischer Unternehmen über ausländische Niederlassungen, die nicht über Österreichs Grenze gehen.

    Zwtl.: Keine Abwanderung österreichischer Firmen zur Umgehung der US- Zölle

    Die anhaltenden Leistungsbilanzüberschüsse der letzten zwei Jahrzehnte gingen mit einem historischen Rekordstand der im Ausland gehaltenen Finanzaktiva einher. Österreich wies netto Forderungen gegenüber dem Ausland in der Höhe von 135 Mrd EUR aus. Die internationalen Vermögensbestände Österreichs sind damit so hoch wie nie zuvor. Im Jahr 2025 wirkten sich insbesondere Kursgewinne von Finanzinvestitionen im Ausland in der Höhe von 47 Mrd EUR positiv auf die Auslandsforderungen aus. Einen negativen Effekt auf den Vermögensaufbau hatten hingegen die Wechselkurseffekte, wobei insbesondere in US-Dollar notierte Investitionen aufgrund des schwachen Dollar verloren.

    " Die Direktinvestitionen Österreichs im Ausland und vom Ausland in Österreich zeigten in den letzten Jahren wenig Dynamik und stagnierten - ein Trend, der die internationalen
    Deglobalisierungstendenzen widerspiegelt. Für das Jahr 2026 wird für Österreich jedoch eine Belebung erwartet, da bereits einige größere Investitionen angekündigt wurden ", erklärte Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik. Ein Blick auf die Direktinvestitionen in die USA zeigt zudem bislang keine Anzeichen für eine Abwanderung österreichischer Firmen zur Umgehung der US-Zölle.

    Zwtl.: Energiepreise steigen, doch Österreich ist immer weniger abhängig von Rohöl

    Im Jahr 2026 stellen die Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten und der Sperre der Straße von Hormuz Österreichs Außenwirtschaft vor Herausforderungen durch einen deutlichen Anstieg von Energiepreisen, speziell von Rohöl. Das wird die Leistungsbilanz 2026 negativ beeinflussen, die Effekte werden aber weniger stark sein als im Krisenjahr 2022. OeNB-Chefökonom Wolf Heinrich Reuter dazu: " Die Energiekrise im Jahr 2022 hatte deutliche Auswirkungen auf den Leistungsbilanzsaldo, der nach 20 Jahren erstmals ins Negative drehte. Für das Jahr 2026 zeigen Schätzungen der OeNB, dass die gestiegenen Energiepreise den Leistungsbilanzüberschuss in Prozent des BIP um rund Ÿ Prozentpunkte dämpfen. 2022 lag der Effekt bei rund 2 Prozentpunkten. " Der Grund für die deutlich geringere Anfälligkeit: Verglichen mit dem Jahr 2022 stiegen die Preise bisher weniger stark, zudem hat sich der langfristige Trend einer sinkenden Abhängigkeit Österreichs von Öl und Gas in den letzten Jahren fortgesetzt.

    Die kommenden Jahre bergen für Österreichs Außenwirtschaft auch Wachstumschancen. Einerseits werden diese eröffnet durch neue und vertiefte Handelsabkommen mit der Schweiz, Australien, Indien und den Mercosur-Staaten. Im Jahr 2025 machten diese Märkte - mit großem Potenzial - etwa 8 % der Exporte und strategischen
    Firmenbeteiligungen aus, was vergleichbar mit dem Anteil der USA ist. Andererseits bleibt der Euroraum, insbesondere Deutschland, mit Abstand der wichtigste Handelspartner Österreichs und ein zentraler Standort für strategische Investitionen. Die aktuellen Initiativen zur Stärkung des Binnenmarkts innerhalb der EU bieten hier zusätzliche Exportpotenziale.

    Zwtl.: Begriffserläuterungen

    Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB (auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen ( Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland.

    Außenhandelsstatistik: Die Außenhandelsstatistik der Statistik Austria erfasst die Einfuhr und Ausfuhr von Waren an der österreichischen Grenze.

    Güterbilanz: Die Güterbilanz als Teil der
    Außenwirtschaftsstatistik erfasst den Export (Bilanzerlös) und Import (Bilanzaufwendung) von Gütern als Eigentumsübergang zwischen einem:einer österreichischen und einem:einer ausländischen Geschäftspartner:in.

    Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der
    Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl. Reiseverkehr, Einkommen).

    Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen) als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Pressesprecherin
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0069 2026-05-13/11:05






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